​На заправке около Нефтеюганска водителю продали бензин по рублю за литр

На одной из заправок вблизи Нефтеюганска мужчина купил 50 литров АИ-92 за 50 рублей. Информация об этом появилась в паблике «АвтоБердск».

По словам автовладельца, ему удалось заправить свой автомобиль почти бесплатно.

«Может, это ошибка, так как в прейскуранте цен автозаправки указано, что оплата одного литра бензина составит 46,2 рубля. Мне, наверное, просто повезло», — добавил он.

Напомним, что недавно Югра заняла седьмое место в рейтинге российских регионов по доступности бензина для населения.