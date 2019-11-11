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​На заправке около Нефтеюганска водителю продали бензин по рублю за литр

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

На одной из заправок вблизи Нефтеюганска мужчина купил 50 литров АИ-92 за 50 рублей. Информация об этом появилась в паблике «АвтоБердск».

По словам автовладельца, ему удалось заправить свой автомобиль почти бесплатно.

«Может, это ошибка, так как в прейскуранте цен автозаправки указано, что оплата одного литра бензина составит 46,2 рубля. Мне, наверное, просто повезло», — добавил он.

Напомним, что недавно Югра заняла седьмое место в рейтинге российских регионов по доступности бензина для населения.


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Сегодня в 16:28, просмотров: 431, комментариев: 0


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