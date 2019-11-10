​В Нефтеюганске сгорел жилой дом в частном секторе

В Нефтеюганске в районе Мостотряда (возле дороги на Сургут) произошел крупный пожар. Как пишут в паблике «Это Юганск, детка!» в сети «Вконтакте», пламя уничтожило один из жилых домов в частном секторе. Это произошло в три часа ночи сегодня, 10 ноября. Официальных сообщений о возможных пострадавших в огне от МЧС Югры не поступало, огонь также не перекинулся на соседние постройки. Местные жители в соцсетях предположили, что «скоро в этом районе построят многоэтажку», имя в виду, что подобные случаи возгораний нередко происходят с теми небольшими деревянными домами, владельцы которых отказываются продать землю под вторичную застройку.