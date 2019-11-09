​В Нефтеюганске открыли памятник погибшим в ДТП под Ханты-Мансийском детям

Сегодня в Нефтеюганске в память о погибших в декабре 2016 года детях – спортсменах акробатической секции и их наставников открыли памятник. Стела установлена возле постоянного места занятий акробатов – дворца спорта «Сибиряк».

На торжественном открыти присутствовала губернатор Югры Наталья Комарова, мэр Нефтеюганска Сергей Дегтярев, родственники и друзья погибших, спортсмены и другие жители города.

«Древо жизни» выполнено из бронзы, высотой 3,5 метра. В основе композиции – дети на тренировке по спортивной акробатике. В центре – символичное «древо жизни».