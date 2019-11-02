В Нефтеюганске снегоуборочный трактор повалил столбы на дорогу

Сегодня, 2 ноября, в Нефтеюганске трактор повалил на дорогу электростолбы. Как сообщается в группе "Это Юганск, детка", водитель снегоуборочной спецтехники утром на улице Гагарина на дороге недалеко от детской школы искусств очищал снег на проезжей части. «Я как обычно выполнял свою работу. И не заметил, как слишком близко подъехал к краю дороги. Зацепил столб и он упал, вслед за ним повалился и второй" - цитирует виновника происшествия паблик.

Никто не пострадал. На время проведения ремонтных работ электромонтерами участок дороги был перекрыт.

Фото: паблик "Это Юганск, детка!"