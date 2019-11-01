В Нефтеюганском районе спасатели нашли тела двух рыбаков, пропавших неделю назад

В Нефтеюганском районе спасатели нашли тела двух рыбаков из трех, пропавших больше недели назад. Накануне из воды достали утопленную лодку, неподалеку нашли погибшего мужчины. Спустя день водолазы обнаружили тело второго рыбака. Поиски последнего пропавшего продолжаются.

Напомним, первое сообщение о пропаже трех рыбаков в Нефтеюганском появились 21 октября.

В связи со скорым закрытием навигационного периода,«Центроспас-Югория» напоминает владельцам лодок и катеров простые правила эксплуатации водного транспорта: