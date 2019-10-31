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​Администрация Нефтеюганска пригласила горожан поучаствовать в флешмобе

Фото из группы «Администрация города Нефтеюганска» социальной сети «ВКонтакте»
Фото из группы «Администрация города Нефтеюганска» социальной сети «ВКонтакте»

Администрация Нефтеюганска предложила жителям города принять участия в флешмобе в честь Дня народного единства.

Участникам предлагается сделать фотографии в национальных костюмах или одежде с элементами традиционных фасонов и паттернов вашего региона. После чего их нужно будет опубликовать в социальных сетсях с хештегами #россия #мыедины #нхп #наименованиесубъектарф #наименованиепромысла

Лучшие снимки будут опубликованы в историях группы «Администрация города Нефтеюганска» в «ВКонтакте».

Акция будет проходить до 4 ноября 2019 года.


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Сегодня в 15:02, просмотров: 228, комментариев: 0


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