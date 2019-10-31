​Администрация Нефтеюганска пригласила горожан поучаствовать в флешмобе

Администрация Нефтеюганска предложила жителям города принять участия в флешмобе в честь Дня народного единства.
Участникам предлагается сделать фотографии в национальных костюмах или одежде с элементами традиционных фасонов и паттернов вашего региона. После чего их нужно будет опубликовать в социальных сетсях с хештегами #россия #мыедины #нхп #наименованиесубъектарф #наименованиепромысла
Лучшие снимки будут опубликованы в историях группы «Администрация города Нефтеюганска» в «ВКонтакте».
Акция будет проходить до 4 ноября 2019 года.