​Администрация Нефтеюганска пригласила горожан поучаствовать в флешмобе

Администрация Нефтеюганска предложила жителям города принять участия в флешмобе в честь Дня народного единства.

Участникам предлагается сделать фотографии в национальных костюмах или одежде с элементами традиционных фасонов и паттернов вашего региона. После чего их нужно будет опубликовать в социальных сетсях с хештегами #россия #мыедины #нхп #наименованиесубъектарф #наименованиепромысла

Лучшие снимки будут опубликованы в историях группы «Администрация города Нефтеюганска» в «ВКонтакте».

Акция будет проходить до 4 ноября 2019 года.