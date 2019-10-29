​В Нефтеюганске из-за сбоя работы мобильного оператора люди не могли оплатить проезд в автобусе банковской картой

В Нефтеюганске местные жители из-за технических неполадок системы не смогли оплатить проезд на общественном транспорте банковской картой. Информация об этом появилась в городских пабликах.

В сообщении было написано, что в течение ближайших двух-трех дней, жители города не смогут оплачивать проезд в общественном транспорте безналичным способом расчета, а также в этот период будет недоступно приложение «Умный транспорт», показывающее месторасположение автобусов в режиме реального времени.

В разговоре с корреспондентом СИА-ПРЕСС представители администрации Нефтеюганска заявили, что данная информация не соответствует действительности. «Вчера был сбой у телекоммуникационной компании «МТС». Изначально представители фирмы заявили, что на устранение неполадки понадобится несколько дней, однако авария была устранена в течении нескольких часов. Сейчас жители Нефтеюганска спокойно могут оплатить проезд в общественном транспорте банковской картой», — рассказали СИА-ПРЕСС в администрации Нефтеюганска.

Напомним, что вчера абоненты телекоммуникационной компании «МТС» в Югре пожаловались на сбой в связи.