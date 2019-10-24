В Нефтеюганском районе пропали три рыбака, их ищут спасатели

В Нефтеюганском районе пропали трое мужчин, отправившихся на рыбалку накануне. 21 октября поступило сообщение об их пропаже, и с тех пор спасатели из учреждения «Центроспас-Югория» занимаются поисками. Они обследовали 124 километра береговой линии Оби и протоку Тундринку, где предположительно пропали рыбаки.

В связи с скорым закрытием навигационного периода, «Центроспас-Югория» напоминает владельцам лодок и катеров простые правила эксплуатации водного транспорта: