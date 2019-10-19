​В Нефтеюганске появились группы, куда мамы могут бесплатно отдать детей на три часа

В Нефтеюганске мамы дошкольников теперь могут оставить детей на три часа в день в группах кратковременного пребывания абсолютно бесплатно.
Проект, поддержанный грантом губернатора, реализует АНО
«Центр социально-психологической помощи населению «ВестаПлюс». Группы для детей
до трех лет будут работать с октября этого года и по март 2020 года.
Как отмечают организаторы, малышей ждут познавательные занятия, а родители в это время могут решать житейские проблемы: посещать врача, оформлять документы и так далее.