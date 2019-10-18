В Нефтеюганске установили памятник детям, погибшим в автокатастрофе в 2016 году

Накануне в Нефтеюганске установили бронзовый памятник юным спортсменам, которые погибли в ДТП в декабре 2016 года. Как сообщает «РИА Новости», его поставили у спорткомплекса «Сибиряк», в котором занимались дети.

Памятник под названием «Древо жизни» приехал из Санкт-Петербурга, где его изготовил местный мастер.

Пока что памятник официально не открыт, идут работы по его благоустройству.

Напомним, авария случилась 4 декабря 2016 года на трассе «Ханты-Мансийск-Тюмень». Дети ехали с окружных соревнований на автобусе, в который врезался грузовик. Погибли 12 человек, 10 из них – дети. Еще 22 человека получили травмы.