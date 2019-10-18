​На трассе Сургут — Нефтеюганск ДТП с двумя погибшими

На трассе Сургут — Нефтеюганск произошло крупное ДТП с тремя автомобилями. В двух км от базы отдыха «Парус» столкнулись «Камаз», «Лада» и «Хонда». По уточненной информации, на данный момент в аварии зафиксировано двое погибших. Об этом СИА-ПРЕСС сообщили в пресс-службе югорской полиции.

«По предварительным данным, водитель автомобиля «Лада Приора» не справился с управлением, допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Камаз». После чего у грузового автомобиля оторвалось колесо, которое повредило еще один автомобиль «Хонда аккорд», двигавшийся в попутном направлении за «Ладой Приорой», — пояснили специалисты УМВД округа.

К месту аварии стянулись экстренные службы. «Сейчас на месте аварии работают бригады скорой. Есть погибшие, несколько человек в тяжелом состоянии. Точную информацию о количестве пострадавших сможем назвать после того, как на месте отработают наши врачи», — уточнил СИА-ПРЕСС главный врач Нефтеюганской городской станции скорой помощи Александр Мошкин.