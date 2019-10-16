​В Нефтеюганске брошенного пса прозвали Хатико — он ждет хозяев почти полгода

Жители Нефтеюганска переживают за судьбу пса, который почти полгода ждет своих хозяев в 11а микрорайоне города. В группе «Типичный Нефтеюганск» появились фотографии небольшой собаки с золотистой шерстью. По словам авторов публикации, пса выбросили на улицу хозяева летом этого года. «Он медленно и мучительно ждет своих хозяев на том же месте, где его оставили. Если посмотреть правде в глаза — он просто замерзнет заживо», — пишут неравнодушные горожане.

Также они предлагают помочь животному и призывают по возможности забрать пса на передержку или помочь питомцу, забрав его с улицы. Контактным лицом вызвалась жительница Нефтеюганска Алла.