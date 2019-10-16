​ГИБДД Нефтеюганска призвала жителей города сменить летнюю резину на зимнюю

Госавтоинспекция Нефтеюганска порекомендовала жителям города сменить летнюю резину на зимнюю. Специалисты отмечают, что в вечерние и утренние часы на городских дорогах возможно образование льда.
«Готовиться к предстоящему зимнему сезону необходимо сейчас, не дожидаясь снега. Следует произвести замену летних покрышек на зимние, проверить работу тормозной системы, работу световых приборов», – отмечают представители ведомства.
ГИБДД Нефтеюганска призывает водителей забыть «летнюю» манеру вождения и быть предельно внимательными на дороге.