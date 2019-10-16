​ГИБДД Нефтеюганска призвала жителей города сменить летнюю резину на зимнюю

​Плохая хорошая новость

Да, сейчас об этом как-то скромно стараются не упоминать, но количество сторонников совка к 1980-му году в стране уменьшилось катастрофически. Никто ни в какой коммунизм не верил. Все знали, что говорить на собраниях, если спросят, но после собраний травили антисоветские анекдоты