В Нефтеюганске задержана семья из Украины, сбывавшая наркотики в особо крупном размере

В Нефтеюганском районе задержаны два человека за сбыт наркотических веществ в особо крупном размере. Ими оказались брат с сестрой, граждане Украины. Об этом сообщает прокуратура Югры.

Подсудимые получили более 260 грамм синтетических наркотиков для перепродажи. Вещества они распространяли через «тайники-закладки» на территории Нефтеюганска, но полностью сбыть наркотики не удалось – их задержала полиция.

Нефтеюганский районный суд вынес обвинительный приговор задержанным. Им грозит наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет, которые они будут отбывать в колониях. Брат в тюрьме строгого режима, а сестра – в колонии общего.