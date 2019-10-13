​В Нефтеюганске слишком рано отключают фонари, и людям приходится ходить на работу по темноте

В Нефтеюганске продолжается история с плохим освещением: на этот раз люди жалуются на то, что по утрам фонари не горят, а из-за того, что рассвет наступает с каждым днем все позже, горожанам приходится идти на работу в кромешной тьме.

«Сегодня утром от микрорайона 8А по ул. Парковой до Континента. Потом по ул. Киевской и до ГИБДД ни один фонарь не светил. Свет только от машин. Власти! Вы куда смотрите! На пешеходных переходах людей не видно. Тем более в такую погоду. Хватит экономить уже! Включите в городе свет!», — видео с такой подписью появилось в сообществе «Это Юганск, детка» соцсети «ВКонтакте».

Администрация Нефтеюганска не осталась в стороне и поторопилась прокомментировать ситуацию: «Согласно графику, освещение сегодня отключилось автоматически в 05:44 ч».

На что последовала закономерная реакция горожан: «У нас что светает в 5:44? Кто настроил так автоматику?». «У меня ребенок ходит на тренировку к 6.00 в Жемчужину Югры с 16 мкр. В полном мраке приходится идти».

Напоминаем, что за последние две недели это уже третий случай возмущения нефтеюганцев по поводу освещения города. Например, в конце сентября ученица начальной школы Алена Тимоничева записала видеообращение к главе Нефтеюганска Сергею Дегтяреву и попросила его решить проблему отсутствия фонарей.