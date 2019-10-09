Жители Нефтеюганска боятся ходить по улицам из-за отсутствия освещения

В Нефтеюганске горожане в очередной раз озвучивают проблему плохого освещения жилых районов.

«Встретила ребенка с занятий, с тренировки. Вот иду по тротуару, вот у меня дочка идет светит фонариком, и [ее] даже не видно. Вот дома стоят, поля огромные, дорога, а освещения нет. Как ребенку ходить до дома? Мне самой-то страшно идти», — говорит Марина Ефремова, которая записала видео и выложила его в городском паблике «Это Юганск, детка».

Речь идет о микрорайоне 11-А и о территории, расположенной недалеко от остановки «УМР-2».

Получить оперативный комментарии департамента ЖКХ администрации Нефтеюганска на момент публикации материала не удалось.

Напоминаем, что похожая ситуация с жалобами на освещение произошла буквально в конце сентября. Тогда ученица начальной школы Алена Тимоничева записала видеообращение к главе Нефтеюганска Сергею Дегтяреву и попросила его решить проблему отсутствия фонарей.