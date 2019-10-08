​В Нефтеюганске с верхнего этажа многоэтажки отваливается кафель и падает на тротуар

Жители Нефтеюганска жалуются на то, что в 15-м микрорайоне с многоэтажного жилого дома облетает обшивка. Информация об этом появилась в местном городском сообществе «Это Юганск, детка!» социальной сети «ВКонткте».

Как сообщают сами нефтеюганцы, куски кафеля летят в сторону тротуара и пешеходной зоны, поэтому в опасности находятся здоровье и жизнь самих горожан, а также их автомобили.

По словам Ильшата Гумерова — генерального директора управляющей компании «Эталон», к которой относится проблемный дом, — на данный момент никаких жалоб от жителей не поступало. В УК СИА-ПРЕСС пообещали, что информацию проверят и, если проблема подтвердится, ее будут решать.