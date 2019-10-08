В Нефтеюганске за рухнувший мост и двух погибших рабочих виновному дали три года условно

Суд вынес приговор по уголовному делу, которое было заведено в ноябре прошлого года после обрушения моста в Нефтеюганском районе. Виновным признан начальник участка компании АО «Мостострой-11», проводившей работы на объекте. Ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком — три года.

Напоминаем, что трагедия случилась в ноябре 2018 года: работники Мостостроя занимались демонтажем старого моста на 741 километре автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск, однако произошло обрушение конструкции. Двое рабочих погибли, еще семеро получили серьезные телесные повреждения.

«Следствием установлено, что начальник участка, ответственный за производство работ на данном объекте, в нарушение правил безопасности не убедился в том, что в местах демонтируемых плит установлены распорки и временные опоры с земли», - сообщает следственное управление СК России по ХМАО-Югре.