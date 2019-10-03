В Нефтеюганске погибла девушка, выпавшая с 9 этажа

Накануне вечером в Нефтеюганске из окна дома выпала девушка, от полученных травм она скончалась на месте. Об этом сообщает паблик в соцсети ВКонтакте «Это Юганск, детка».

Инцидент произошел в микрорайоне 10 «А». По информации главного врача станции скорой помощи Нефтеюганска Александра Мошкина, врачи прибыли на место спустя четыре минуты после поступления вызова. Однако, так как девушка упала с высоты девятого этажа, ее травмы были несовместимы с жизнью.

Подробности трагедии сейчас выясняют полицейские и сотрудники следственного уомитета.