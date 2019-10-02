Нефтеюганским врачам скорой помощи выдали видеорегистраторы из-за стычек с агрессивными пациентами

В Нефтеюганске сотрудникам городской станции скорой медицинской помощи выдали видеорегистраторы из-за участившихся нападений пациентов на медиков. Об этом сообщает нефтеюганское сообщество в соцсетях «Это Юганск, детка».

Регистраторы вошли в комплект медицинского снаряжения в сентябре. Отныне врачи скорой помощи носят видеоборудование на груди и предупреждают пациентов о записи. Все видео являются врачебной тайной, их попадание в открытый доступ исключено. Врач прекратит запись, если об этом попросит пациент.

Однако в случае проявления агрессии и угроз в адрес медика, сотрудник бригады скорой помощи должен возобновить видеозапись.

По словам врачей, эффект нововведения уже заметен – пациенты стали сдержанней, их уровень агрессии заметно снизился за последние недели.

Летом конфликты между врачами и пациентам резко участились, доходило до нападений. Из-за этого главный врач городской станции скорой помощи Александр Мошкин предложил закупать новую технику: «С первых дней стало понятно, это дисциплинирует и сотрудников, и пациентов, которые в присутствии камеры ведут себя более сдержанно. При необходимости информация передается в правоохранительные органы. Кроме того с помощью данной техники контролируется качество оказания медицинской помощи».



Нефтеюганск не стал первым городом, где из-за стычек с пациентами врачам выдали видеоаппаратуру. Ранее регистраторы выдали медикам Волгограда и Чувашии.