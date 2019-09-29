В аварии в Нефтеюганске погиб человек и трое попали в больницу с травмами

В Нефтеюганске накануне вечером, около девяти часов, неподалеку от местного отдела ГИБДД произошло ДТП. В нем погиб один человек и несколько пострадали.

В югорских пабликах сообщают, что авария произошла из-за того, что автомобиль «Шевроле», поворачивая, не предоставил преимущество «Приоре».

Пассажир отечественного авто погиб на месте.

"... шевик шел с 11 и не по стрелке, а по Нефтяников, на красный, по прямой хотел проскочить, от удара их выкинуло. «Ладу» размотало и откинуло в столб, от столба дальше. Парню отсекло полголовы... - сообщают очевидцы в соцсетях. - Шевик такси из Сургута".