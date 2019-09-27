​Жители Нефтеюганска нашли кучу книг в мусорном баке около библиотеки

В Нефтеюганске местные жители нашли кучу книг в мусорном баке около библиотеки семейного чтения в 11 микрорайоне, информация об этом появилась в одном из городских сообществ социальной сети «ВКонтакте».

«Согласна, что можно избавиться от книг «Гороскоп», «Правила вождения» и т.д., но, когда в мусорном контейнере оказывается собрание сочинений Дюма, Тургенев, Гёте, Бунин – это печально», – написала девушка, обнаружившая книги.

В разговоре с корреспондентом СИА-ПРЕСС она заявила, что сама лично видела, как из двери библиотеки уборщица вышла со стопкой книг и несла ее к контейнерам.

«Я спросила ее о том, зачем они выбрасывают книги. На что получила ответ: они списаны, и мы освобождаем кабинет», – рассказала очевидец происшествия.

В свою очередь сотрудница библиотеки, которая отказалась представляться, заявила корреспонденту СИА-ПРЕСС, что опубликованная информация – это ложь. По ее словам, книги выкинули жители микрорайона.

«Эти урны открыты, вокруг них нет забора. Какие-то люди выкинули свои книги, а грязь полилась на нас. В библиотеке все подотчетно, у каждой книги есть свой инвентарный номер, а на выброшенных книгах его нет», – прокомментировала ситуацию представительница учреждения.

Информацию об отсутствии инвентарных номеров потвердела и очевидец происшествия. Она также отметила, что все выкинутые книги были в хорошем состоянии, «практически новые».

Сейчас книги нашли новый дом – их разобрали местные жители.