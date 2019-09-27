​ДТП в Нефтеюганске: лоб в лоб столкнулись «Деу Нексия» и «Шевроле Нива»

В Нефтеюганске водитель 53 лет, управляя автомобилем «Деу Нексия», по предварительным данным, во время поворота налево не уступил дорогу встречному транспорту, имеющему приоритет. Вследствие ошибки водителя произошло лобовое столкновение с автомобилем «Шевроле Нива», под управлением мужчины 67 лет.

Водитель нивы получил травмы.

Отметим, что за минувшие сутки в Югре произошло 3 ДТП, в которых три человека получили ранения. Также задержано 11 водителей, управлявших автомобилями в состоянии алкогольного опьянения. Девять из них отказались проходить медицинское освидетельствование.