​Легковушка и грузовик столкнулись лоб в лоб на трассе в Югре

Накануне в Нефтеюганском районе произошла аварии. 25 сентября днем на 812 км автодороги Тюмень – Ханты-Мансийск столкнулись легковой автомобиль и грузовик. В ДТП пострадал один из водителей.

«Мужчина 1997 года рождения, управляя автомобилем «ВАЗ 211440», по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «ГАЗ», под управлением водителя 2000 года рождения. В результате ДТП водитель автомобиля «ВАЗ» получил телесные повреждения», — сообщают сотрудники Госавтоинспекции Югры.

Специалисты отмечают, за прошедшие сутки в дорожных авариях на территории округа три человека получили ранения.