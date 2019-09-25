Девочка обратилась к мэру Нефтеюганска с просьбой установить в городе фонари

В паблике соцсети ВКонтакте «Это Юганск, детка!» появилось необычное видеообращение: его записала ученица начальной школы Алена Тимоничева. Обращаясь к главе города Сергею Дегтяреву, девочка попросила его решить проблему плохого освещения городских улиц.

«Меня зовут Тимоничева Алена. Я вот иду со школы искусств и ничего не вижу, спотыкаюсь, падаю. Посмотрите, как здесь темно! Фонари только на этой улице, мне ничего не видно. Пожалуйста, поставьте здесь хоть один фонарь», - говорится в видео.

Комментаторы паблика с девочкой согласились и стали приводить другие примеры плохого освещения районов в Нефтеюганске. На обращение откликнулась администрация города:

«В настоящее время ведется работа по обследованию объектов уличного освещения, в том числе и на уровень освещенности, для уточнения технического задания для последующего проектирования и строительства», - сообщили в пресс-службе юганской администрации.

Как информирует издание Znak.com, Сергей Дегтярев видеообращение школьницы видел и завтра, 26 сентября, проведет совещание по данному вопросу.