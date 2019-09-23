Нефтеюганские спортсмены завоевали золото и серебро на чемпионате округа по бодибилдингу

22 сентября в столице Югры на базе Центра развития теннисного спорта состоялся Открытый чемпионат округа по бодибилдингу и фитнесу. Нефтеюганцы смогли занять первые и вторые места, несмотря на то, что в соревнованиях участвовало множество других городов округа.

Среди победителей в номинации «Классический бодибилдинг» оказался чемпион прошлогоднего конкурса – Рафаэль Хакимов. Бодибилдер собирается принять участие и в других соревнованиях:

«Вы знаете, очень хочется хлеба со сметаной. Хочется мучного. Съел бы пирог, хлеба, что-то подобное. Непременно побалую себя. На это есть специально отведенный день, а после идет очень жесткая подготовка на чемпионат Урала и Сибири, который состоится в Екатеринбурге 6 октября», – сообщил в комментарии пресс-центру ЮграМегаСпорт Рафаэль Хакимов.

Его жена, Виктория Хакимова, увезла домой серебряную медаль, а другие подопечные фитнес-клуба заняли первые и вторые места в номинации «Бодифитнес».

Золото смогли получить и сургутяне. Среди них Андрей Давид, Сергей Власов и Радмир Арсианов.