​В Югре контроль за сохранностью лесов будут осуществлять с воздуха

С 2019 года сотрудники Природнадзора на постоянной основе будут использовать вертолетную технику для выявления нарушений в труднодоступных местах лесного фонда округа.

Так в сентябре инспекторы Сургутского управления на вертолете Ми-8 произвели выездную проверку трех организаций, а также территорий леса в границах Тайлаковского участкового лесничества.

В маршрут инспекции были включены участки, на которые в летнее время невозможно было добраться на наземном транспорте. Также учитывались сведения о нарушениях, поступающие в Сургутское управление Природнадзора Югры от физических и юридических лиц, а также от государственных органов.

«При проведении контрольных мероприятий выявлены многочисленные нарушения лесного законодательства, такие как: невыполнении работ по очистке лесосек от порубочных остатков и захламлении стен леса, хранение нефти на почве в открытом виде, загрязнение нефтью и нефтепродуктами, отходами производства и потребления, и др. По выявленным нарушениям проводятся административные расследования», — заявили в пресс-службе Природнадзора Югры