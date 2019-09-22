В Нефтеюганске умер известный тележурналист и депутат Андрей Белоконь

Сегодня, 22 сентября, скончался депутат нефтеюганской думы и известный тележурналист Андрей Белоконь, сообщает пресс-служба городской администрации. Ему было 49 лет, причина смерти пока неизвестна.

Свою карьеру усопший начинал в газете "Нефтеюганский рабочий". Более десяти лет проработал на местном телевидении, был автором и ведущим программы "Черное золото Сибири" и еженедельной аналитической передачи "Объектив". Был главным редактором телекомпаний "Интелком" и "ТВ - Регион" 41 канал.

В 2010 году стал членом Общественной палаты Югры, а затем горожане трижды избирали его депутатом думы Нефтеюганска.