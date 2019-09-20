​В Нефтеюганске на теплотрассе прорвало трубу. Девять домов остались без отопления и горячей воды

Сегодня, 20 сентября, в Нефтеюганске, в районе 11:00 на теплотрассе, находящейся в микрорайоне №12, прорвало трубу с горячей водой. Из-за этого образовался водяной столб высотой в несколько этажей. Об этом сообщили местные жители в паблике «Это Юганск, детка!».

Как сообщают очевидцы, на месте происшествия уже работают специалисты компании «ЮганскТрансТеплоСервис». А из-за аварии без отопления и горячей воды осталось девять домов.

«В 10:55 в диспетчерскую поступило сообщение о прорыве трубы. В данный момент на месте коммунального ЧП работает бригада. Как только ремонт будет завершен, мы запустим подачу как горячей воды, так и отопления», — рассказали СИА-ПРЕСС представители «ЮганскТрансТеплоСервис».