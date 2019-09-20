​В Нефтеюганске пьяный мужик утопил служебный грузовик в реке, съездил за эвакуатором и в итоге утопил его там же

Накануне вечером в Нефтеюганске 27-летний мужчина, управляя служебным транспортом «МАН» заехал в магазин за алкоголем. В последующем, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он не справился с управлением и утопил грузовик в реке. Для того, чтобы вытащить машину, мужчина вернулся на предприятие, где работал,и взял эвакуатор. Однако с этой техникой он так же не справился и утопил ее в той же реке.

«В кратчайшие сроки техника была найдена. Она была утоплена в водоеме недалеко от базы. Работник, закрепленный за техникой, на рабочем месте отсутствовал, на звонки не отвечал», – сообщает пресс-служба Управления МВД Югры.

На мужчину заведено уголовное дело. Ему грозит лишение свободы сроком до пяти лет.