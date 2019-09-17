​Девятилетний инвалид осквернил Вечный огонь в Нефтеюганске

Полиция Нефтеюганска нашла вандала, который пожег венок у памятника «Воину-Освободителю» расположенный на территории третьего микрорайона. Злоумышленником оказался 9-летний мальчик, состоящий на профилактическом учете. Он является инвалидом детства. В связи с этим правонарушитель к ответственности привлекаться не будет. С семьей ребенка, а также с ним самим сотрудники полиции провели профилактическую беседу с целью предотвратить совершение аналогичных случаев.

«Сотрудники полиции установили, что 15 сентября в утреннее время несовершеннолетний житель города, проходя мимо памятника "Воину-Освободителю" в 3 микрорайоне, решил поджечь венок, который стоял у подножия. Памятник сильно не пострадал», — рассказала пресс-секретарь отдела МВД по Нефтеюганску Юлия Огрызкова.