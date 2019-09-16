​В Нефтеюганске школьницу госпитализировали из-за агрессивного поведения. Девочка состоит на учете в психдиспансере

В одном из образовательных учреждений Нефтеюганска ученица, состоящая на учете в психоневрологическом диспансере, неадекватно вела себя во время занятий. Случая произошел в пятницу, 13 сентября. Жители города пишут в сети, якобы девочка угрожала окружающим холодным оружием — по неподтвержденным данным, в руках ребенка был нож или ножницы. По сообщениям очевидцев инцидента, шестиклассница из школы № 3 неоднократно проявляла агрессию, рукоприкладствовала в отношении учителей и других учеников.

Из школы девочку госпитализировали медики. Также сопровождали ребенка до кареты скорой помощи сотрудники полиции. «В случаях, когда медицинские специалисты выезжают к буйным пациентам, всегда дополнительно приглашают сотрудников силовых структур. Это стандартная процедура», — пояснили СИА-ПРЕСС в пресс-службе УМВД Югры.

Также в ведомстве уточнили, что нефтеюганцы после инцидента не обращались в полицию, соответственно силовики не планируют проводить проверку по данному факту.