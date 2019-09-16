​В Нефтеюганске вандалы осквернили Вечный огонь. Это третий подобный инцидент за год // ФОТО

В Нефтеюганске неизвестные осквернили памятник «Воину-Освободителю» расположенный на территории третьего микрорайона. Об этом сообщили местные жители в паблике «Это Юганск, детка!».

На фотографиях можно заметить, что постамент испачкан пеплом. В социальных сетях этот инцидент вызвал шквал гневных комментариев. Самые неравнодушные юганцы предлагают радикальные методы решения проблемы: «Может пора этих поджигателей ломать? Не штрафы с условками, а переломы со смещением?».

В разговоре с СИА-ПРЕСС представители УМВД по Югре сообщили, что по данному происшествию в Нефтеюганске уже начата проверка.

Отметим, что за 2019 год это уже третий подобный случай. В апреле этого года, неизвестный осквернил памятник «Воину Освободителю», а в июне несовершеннолетний подросток сжег венки у этого же памятника.