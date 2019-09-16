​Полицейские Нефтеюганска задержали вора-форточника

Полиция Нефтеюганска возбудила уголовное дело по факту квартирной кражи. Сотрудники УМВД задержали подозреваемого 1981 года рождения. По версии правоохранителей, злоумышленник проник в квартиру через балконное окно и похитил ноутбук, планшет и 24 тысячи рублей. Специалисты изъяли краденное и вернули хозяину.

Полицейские заявили, что правонарушитель уже привлекался к уголовной ответственности — его обвиняли в краже, а также грабеже.

Отметим, за прошедшие сутки сотрудники УМВД в Югре раскрыли 13 преступлений.