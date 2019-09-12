​На трассе Нефтеюганск — Сургут произошло смертельное ДТП, задавили пешехода

Сегодня, 12 сентября, ночью в Нефтеюганском районе произошла авария. Около 1.20 на 40 км автодороги Нефтеюганск — Сургут машина задавила пешехода насмерть.

«Водитель, мужчина 1973 года рождения, управляя автомобилем «Кароса», совершил наезд на неустановленного пешехода мужского пола, который находился на проезжей части попутного направления вне населенного пункта, без светоотражающих элементов на одежде. В результате ДТП пешеход скончался на месте», — пояснили сотрудники госавтоинспеции Югры.

Отметим, за прошедшие сутки в округе произошло семь дорожных аварий, где восемь человек получили травмы и один погиб.