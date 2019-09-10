В Нефтеюганске горит здание с цистерной, которая может взорваться

Сегодня, 10 сентября, в Нефтеюганске горит здание в гаражном кооперативе «Жилстрой». Сообщение о пожаре на производственном объекте появилось в группе «Это Юганск, детка! Нефтеюганск» в социальных сетях. По словам очевидцев, в горящем здании находится цистерна с горючим, которая может взорваться от повышения температуры.

Пожарные уже на месте и занимаются ликвидацией возгорания. На данный момент комментарий от специалистов МЧС получить не удалось.

На масштабный пожар обратили внимание жители Нефтеюганска, так как клубы черного дыма видно даже в нескольких районах от самого места задымления.