​В Нефтеюганске стадо коров пасётся на улицах города // ВИДЕО

В Нефтеюганске стадо коров разбрелось по улицам города в поисках пищи. Об этом сообщили местные жители в паблике «Это Юганск, детка! Нефтеюганск».

К записи прикреплено и видео, на котором можно увидеть, как животные пасутся на зеленой зоне одной из улиц.

Примечательно, что, судя по комментариям к посту, люди весьма неоднозначно отнеслись к происходящему. Кто-то заявляет, что в подобном беспорядке виновата городская власть, а кто-то иронично предполагает, что животные не делают ничего плохого – просто удобряют зеленую зону.

За последние две недели это уже третий случай, когда на территории Нефтеюганска бесконтрольно оказывались животные. Так, можно вспомнить инцидент с орущим гусем или же оккупацию голодными лошадьми мусорной площадки.