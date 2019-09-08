​В Нефтеюганске пройдут большие гонки по бездорожью

В субботу, 14 сентября, в Нефтеюганске пройдет финальный этап чемпионата Югры и Ямала по гонкам по бездорожью. Мероприятие состоится на территории нового аэропорта, начнется в 10.00. Об этом сообщают организаторы заездов в сообществе «Это Юганск, детка». Принимать участие могут все желающие обладатели полноприводных машин с хорошей проходимостью – для этого нужно обратиться во внедорожный клуб «Следопыт» (Нефтеюганск), «Штурмовик» (Сургут) или «Росомаха» (Пыть-Ях). Организаторы также призывают зрителей приходить и посмотреть на суровое зрелище битвы больших машин – вход свободный.

Кроме непосредственно гонок по бездорожью на чемпионате будут другие события – GPS-ориентирование, этапы гонок на картинках, а также спортивные конкурсы.