​Спортсменка из Нефтеюганска завоевала бронзовую медаль на чемпионате России по легкой атлетике

Жительница Нефтеюганска Юлия Мальцева выступила в составе сборной России на чемпионате России по легкой атлетике. По итогам трех дней соревнований спортсменка завоевала бронзовую медаль в метании диска (56.57м).

«Для спортсменов этот старт стал не только одним из этапов подготовки к чемпионату мира, который стартует 27 сентября в Дохе, но и возможностью отобраться на мировое первенство, поскольку квалификационный период для участия в чемпионате мира завершается 6 сентября», – отмечают представители Центра спортивной подготовки сборных команд Югры.

Соревнования проходили в Сочи с 4 по 6 сентября на стадионах имени славы Метревели и «Юность».