​В Нефтеюганском районе рейсовый автобус столкнулся с автокраном и вылетел в кювет

В 7 микрорайоне поселка Пойковский Нефтеюганского района произошло ДТП: рейсовый автобус столкнулся с автокраном и вылетел в кювет.

По предварительным данным УМВД Югры, водитель автобуса выезжал из автокемпинга и не уступил дорогу автокрану из-за чего произошло столкновение.

«Водитель автобуса получил телесные повреждения и доставлен в Пойковскую больницу», – сообщают в пресс-службе ведомства.

Сейчас на месте происшествия работаю сотрудники ГИБДД, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего.