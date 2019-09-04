​В Нефтеюганском районе рейсовый автобус столкнулся с автокраном и вылетел в кювет

В 7 микрорайоне поселка Пойковский Нефтеюганского района произошло ДТП: рейсовый автобус столкнулся с автокраном и вылетел в кювет.
По предварительным данным УМВД Югры, водитель автобуса выезжал из автокемпинга и не уступил дорогу автокрану из-за чего произошло столкновение.
«Водитель автобуса получил телесные повреждения и доставлен в Пойковскую больницу», – сообщают в пресс-службе ведомства.
Сейчас на месте происшествия работаю сотрудники ГИБДД, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Комфортная среда в Сургуте. Часть 2-я. Югорский эксперт Сергей Полукеев // ONLINE 5 сентября в 11.00