​Житель Нефтеюганска до смерти избил женщину из-за ревности

В начале июня 2019 года мужчина избил сожительницу. Он наносил ей удары руками, ногами и всем, что попадалось под руку. От полученных травм она скончалась на месте, такую версию выдвигает следственный комитет Югры.

По данным ведомства, обвиняемый находясь в квартире у своего знакомого, несколько дней вместе с женщиной пили алкоголь. Причиной ссоры стала банальная ревность. После совершения преступления обвиняемый закрыл квартиру на ключ и ушел.

«Хозяин квартиры, находившийся в момент совершения преступления на работе, вечером не смог попасть домой, поскольку у него не было ключа. Вместо того, чтобы вскрыть дверь, мужчина решил пожить у знакомых, надеясь, что ему вернут ключ и дверь не придется ломать», – отметили в пресс-службе следственного комитета Югры.

Обращение в полицию поступило лишь спустя месяц, когда владелец квартиры потерял надежду найти знакомых. В этот же день квартира была вскрыта и в ней обнаружили тело потерпевшей.

В течение нескольких часов сотрудники полиции задержали обвиняемого. Мужчина предстанет перед судом. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.