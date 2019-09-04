​Жителя Нефтеюганска посадили на девять лет за продажу крупной партии наркотиков

Мужчину из Нефтеюганска признали виновным в незаконной продаже наркотиков, организованной группой лиц по предварительному сговору.

Нефтеюганским районным судом было установлено, что подсудимый на протяжении полутора лет продавал наркотики через интернет. Ему по телефону сообщали, где находятся «тайники-закладки» с крупными партиями наркотиков, после чего он через такие же «закладки»их реализовывал.

«В январе 2019 года члены преступной группы были задержаны сотрудниками полиции. Общая масса изъятых из незаконного оборота наркотических средств составила более 40,5 грамм», – сообщает прокуратура Югры.

Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы на девять лет с отбыванием в колонии строгого режима.