​В Нефтеюганске убили таксиста

В Нефтеюганске двое мужчин напали на таксиста. Они угнали его машину, после чего убили.

Второго сентября в местное отделение полиции поступило сообщение об исчезновении 26-летнего жителя Нефтеюганска – гражданина Азербайджанской Республики. Накануне вечером он уехал таксовать, однако после этого перестал выходить на связь.

«В ночь на третье сентября тело мужчины с признаками насильственной смерти – колото-резанными ранениями, было обнаружено на берегу протоки Чеускинская в районе СНТ «Кедровый», — отметили в СК РФ по Югре.

Органами правопорядка был задержан 28-летний житель Нефтеюганска, ранее судимый за совершение преступлений различной степени тяжести. С ним сейчас проводится комплекс следственных действий, который поможет установить все обстоятельства происшествия. Одновременно с этим решается вопрос о его заключении под стражу.

Также под следствием находится еще один гражданин, который по версии полицейских помогал в угоне машины с причинением насилия по отношению к потерпевшему.

В СК РФ по Югре подчеркнули, что распространенная информация о задержании трех подозреваемых в убийстве не соответствует действительности, как и описанные подробности относительно причиненных потерпевшему телесных повреждений.