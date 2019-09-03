​В Нефтеюганске голодные лошади оккупировали мусорную площадку

В Нефтеюганске несколько голодных лошадей ели пищевые отходы из мусорных контейнеров. Об этом сообщили жители города в сообществе «Это Юганск, детка! Нефтеюганск», прикрепив к посту видеозапись. Очевидцы прекратили видеосъемку со словами, что к ним идут еще кони.

В комментариях к видео жители города возмутились. «Бедные лошади, не повезло им с хозяевами», — сходятся во мнении пользователи сети.

Это не первый случай вмешательства животных в жизнь города. Так, на прошлой неделе по Нефтеюганску ходил и орал гусь.