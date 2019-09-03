На трассе Тюмень – Ханты-Мансийск произошло ДТП – перевернулся автомобиль «БМВ»

2 сентября в Нефтеюганском районе произошло ДТП, в котором пострадали два человека. На 818 км автодороги Тюмень – Ханты-Мансийск мужчина 1992 года рождения, находясь за рулем машины «БМВ», не справился с управлением. В результате автомобиль съехал в кювет и перевернулся.

По предварительной информации, причиной аварии стало то, что водитель не учел дорожные и метеорологические условия.

«Водитель и пассажир, мужчина 1990 года рождения получили телесные повреждения», — поясняют сотрудники Госавтоинспекции.