​В Нефтеюганске спасатели вытащили 10 собак из погреба

Сотрудники пожарно-спасательной части в Нефтеюганске спасли 10 собак, которые упали в погреб глубиной три метра. Об этом сообщили представители общественной организации зоозащитников «Право на жизнь». Общественники отметили, что в единую диспетчерскую службу поступил звонок о падении двух псов в погреб. Животные несколько дней находились в темноте, без воды и питания. К спасательной операции привлекли троих специалистов спецслужб — на место выехали Роман Нагайцев, Евгений Баянов и Максим Воейков.

Когда они приступили к операции выяснилось, что одна из собак за время заточения успела обзавестись щенками. Взрослые собаки агрессивно реагировали на вмешательство людей, однако это не помешало спасателям сделать свою работу. Всех животных успешно вытащили из погреба и доставили в местный приют «Берегиня».