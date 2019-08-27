​В Нефтеюганске загорелся жилой пятиэтажный дом

В Нефтеюганске во втором микрорайоне города загорелся балкон пятиэтажного дома.

«Огонь уже «перебирался» на балкон, расположенный на этаж выше. Ситуация осложнялась сильным задымлением, которое распространилось не только в квартиры, но и в подъезд», – отметили в пресс-службе МЧС Югры.

Во время эвакуации жителей пожарные заметили женщину, которая на втором этаже махала руками, пытаясь привлечь их внимание. Она была заперта в квартире с ребенком и не могла ее покинуть самостоятельно. Огнеборцам пришлось эвакуировать ее через окно.

Открытое горение пожарные ликвидировали в течение 20 минут. Огнем повреждены оба балкона.

«Причину пожара выяснят дознаватели. Одна из версий произошедшего – неосторожность при курении», – заявили представители ведомства.