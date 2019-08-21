​В Нефтеюганске мужчина украл одежду, на которую ему не хватило денег

В Нефтеюганске 42-летний мужчина украл из магазина одежду, на которую ему не хватило денег. Действия мужчины зафиксировала камера видеонаблюдения. Сначала правонарушитель осмотрел товар несколько раз, после чего взял его на примерку и забрал с собой в пакете.

«Как пояснил нарушитель, он пришел в магазин, выбрал товар, но необходимой суммы на приобретение понравившегося не нашлось, тогда он решился совершить кражу», — сообщает пресс-служба управления МВД по Югре.

Сумма ущерба составила шесть тысяч рублей. На мужчину заведено уголовное дело, ему грозит два года лишения свободы.