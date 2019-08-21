​В Нефтеюганске мужчина украл одежду, на которую ему не хватило денег

В Нефтеюганске 42-летний мужчина украл из магазина одежду, на которую ему не хватило денег. Действия мужчины зафиксировала камера видеонаблюдения. Сначала правонарушитель осмотрел товар несколько раз, после чего взял его на примерку и забрал с собой в пакете.
«Как пояснил нарушитель, он пришел в магазин, выбрал товар, но необходимой суммы на приобретение понравившегося не нашлось, тогда он решился совершить кражу», — сообщает пресс-служба управления МВД по Югре.
Сумма ущерба составила шесть тысяч рублей. На мужчину заведено уголовное дело, ему грозит два года лишения свободы.
Как сохранить самобытность народа? Председатель «Общества Русской культуры» Ярослав Соловьев // ONLINE 27 августа в 14.00