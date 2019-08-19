В Нефтеюганске приставы хитростью вернули 13 миллионов рублей сотрудникам, которым не платили зарплату

В Нефтеюганске ООО «Вышкомонтажное управление» задолжало своим 182 сотрудникам около 13 миллионов рублей. Судебные приставы смогли вернуть деньги хитростью: они взыскали у партнеров предприятия долги по дебиторским задолженностям и вернули деньги работникам.

Дебиторская задолженность – это долг предприятия перед другим предприятием. Судебные приставы проверили счета организации, но с них нельзя было снять нужную сумму. Движимого и недвижимого имущества тоже было недостаточно. Тогда судебный пристав обнаружил, что у организации-должника есть свои должники, которые не выплатили дебиторскую задолженность.

«Вышкомонтажное управление» не получит денег от своих должников – все средства с задолженностей поступили судебным приставам, и они погасили задолженности по заработной плате.