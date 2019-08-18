16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  65,9961   EUR  73,2227  

В Нефтеюганске лихач снес светофор. Водителя уже задержали

В Нефтеюганске ночью, 18 августа, лихач снес светофор на перекрестке улиц Парковая, Транспортная и Сургутская. Об этом сообщает городской паблик «Это Юганск, детка! Нефтеюганск». Удар был такой силы, что столб, на котором висел светофор, практически вырвало из земли. По информации дорожной инспекции, водителя уже задержали. В пресс-службе ГИБДД по Нефтеюганску на звонки корреспондента СИА-ПРЕСС не ответили.

Напомним, что в субботу, 17 августа, на выезде из Сургута в сторону Нефтеюганска произошло ДТП, в котором пострадало два человека. Виновник скрылся с места происшествия.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 14:43, просмотров: 35, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

​Закон и порядок 5. Пятилетку за четыре года

​Закон и порядок 5. Пятилетку за четыре года
Как это – работать четыре дня в неделю? Да еще без потери заработка, как обещают парламентарии
Олег Владимиров Сегодня в 09:06
320 1
​«Меня один рыбак убить грозился. Говорил, голову отсечет и в проруби утопит. У него немного не получилось этого сделать»

​«Меня один рыбак убить грозился. Говорил, голову отсечет и в проруби утопит. У него немного не получилось этого сделать»
Руководитель Сургутской рыбоохраны Олег Раевский – о югорских браконьерах, вреде от нефтяников и о том, куда делась вся ценная рыба
Илья Низовских 17 августа в 10:13
1018 1
​Больше пяти лет администрация Сургута не может демонтировать незаконное кафе с «блатным номером»

​Больше пяти лет администрация Сургута не может демонтировать незаконное кафе с «блатным номером»
Продуктовый магазин за годы разросся до двухэтажного торгового комплекса
Анастасия Якупова 16 августа в 12:29
2498 12
​Как рыбачить, чтобы не нарушить уголовный кодекс и не стать браконьером? // ПАМЯТКА

​Как рыбачить, чтобы не нарушить уголовный кодекс и не стать браконьером? // ПАМЯТКА
Илья Низовских 16 августа в 11:26
838 0
​В Москве самолет экстренно сел после столкновения с птицами. Такое часто происходит? Как часто подобное было в Югре?

​В Москве самолет экстренно сел после столкновения с птицами. Такое часто происходит? Как часто подобное было в Югре?
Артем Мазнев 16 августа в 07:28
533 0
Владислав Иноземцев: «Власти нужно бояться слияния экономического протеста с политическим»

Владислав Иноземцев: «Власти нужно бояться слияния экономического протеста с политическим»

Интервью с известным экономистом об отношениях между Москвой и регионами, закредитованности населения и причинах, почему люди со всей России уезжают в столицу
Артем Мазнев 15 августа в 16:00
1904 2
В Сургуте дети купаются в реке, где разлиты нефтепродукты

В Сургуте дети купаются в реке, где разлиты нефтепродукты

Спецслужбы продолжают чистить Сайму, а прокуратура начала проверку из-за экологического происшествия
Анастасия Якупова 15 августа в 14:41
806 2
​Кто, где, за какие деньги и до какого срока должен отремонтировать дороги в Сургуте // ИНФОГРАФИКА

​Кто, где, за какие деньги и до какого срока должен отремонтировать дороги в Сургуте // ИНФОГРАФИКА
Редакция СИА-ПРЕСС 15 августа в 12:41
820 0
Обращение к депутатам и главе Сургута

Обращение к депутатам и главе Сургута
За последние полтора года я опубликовал более пятнадцати предложений по решению тех или иных вопросов, часть из них адресована главе города. И никакого ответа
Атанас Атанасов, председатель Сургутского Болгарского землячества,. член Союза журналистов России с 1995 года 14 августа в 15:01
1141 7
​Про 2021 год

​Про 2021 год
Что может потребовать от федерального центра победившая оппозиция? Много чего по мелочи, но главное – денег. И если какой-то регион выступит с таким требованием, и ему сойдет это с рук, присоединятся другие. Возможно, в массовом порядке
Сергей Белановский, социолог, директор по исследованиям Центра стратегических разработок 13 августа в 14:29
909 8
В нашем городе сложилась порочная «палочная» система штрафов ГИБДД, при которой жителей города вынуждают платить за правонарушения, которых они не совершали

В нашем городе сложилась порочная «палочная» система штрафов ГИБДД, при которой жителей города вынуждают платить за правонарушения, которых они не совершали
Эдуард Иваницкий, депутат думы Сургута 13 августа в 13:23
1105 8
​Бывший куратор имущественного комплекса в Сургуте за месяц успел вернуться в администрацию и снова уволиться

​Бывший куратор имущественного комплекса в Сургуте за месяц успел вернуться в администрацию и снова уволиться
А также переехать в другой город
Анастасия Якупова, Дмитрий Щеглов 13 августа в 12:14
1326 0
Олег Владимиров

​Пакетное соглашение
Во Франции уже довольно давно в магазинах нет пластиковых пакетов – только матерчатые или бумажные. Примерно та же картина в Дании, Великобритании, Ирландии. В Финляндии в магазинах вы найдете аппараты, принимающие старые пакеты на переработку – из них делают новые
Олег Владимиров 13 августа в 08:50
841 9
​Собирайте пожелания горожан до начала дизайна. Если, конечно, они есть

​Собирайте пожелания горожан до начала дизайна. Если, конечно, они есть
Каждый раз горожанам предлагается выбрать только один дизайн из двух-трех уже имеющихся. Мне же хочется не просто выбирать порой из нескольких плохих проектов, наименее плохой, а изначально самому написать свои «хотелки»
Сергей Антонов, сургутянин 12 августа в 12:37
916 3
Что делать, если вы стали очевидцем ДТП

Что делать, если вы стали очевидцем ДТП
До прибытия экстренных служб не стойте без дела, позаботьтесь о пострадавших. Если пострадавших в машине нет, то осмотрите кюветы, ближайший кустарник и траву
Пресс-служба МЧС России по Югре 11 августа в 13:42
739 0
Сургут за неделю. Местные странности

Сургут за неделю. Местные странности
Бациллам все равно, какая у вас должность. Лечитесь вовремя, не запускайте даже легкие болезни. А мэру желаем скорейшего возвращения в строй.
Олег Владимиров 11 августа в 13:02
1523 6
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2018.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Щеглов Дмитрий Николаевич
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика