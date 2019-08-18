В Нефтеюганске лихач снес светофор. Водителя уже задержали

В Нефтеюганске ночью, 18 августа, лихач снес светофор на перекрестке улиц Парковая, Транспортная и Сургутская. Об этом сообщает городской паблик «Это Юганск, детка! Нефтеюганск». Удар был такой силы, что столб, на котором висел светофор, практически вырвало из земли. По информации дорожной инспекции, водителя уже задержали. В пресс-службе ГИБДД по Нефтеюганску на звонки корреспондента СИА-ПРЕСС не ответили.

Напомним, что в субботу, 17 августа, на выезде из Сургута в сторону Нефтеюганска произошло ДТП, в котором пострадало два человека. Виновник скрылся с места происшествия.